Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, 2025’in ikinci çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 5,4’lük ilk çeyrek büyümesinin gerisinde kalsa da, yüzde 5,1 olan piyasa beklentisinin üzerine çıkarak yüzde 5,2 büyüdü. Çeyreklik bazda ise yüzde 1,1’lik artış kaydeden ekonomi, yüzde 0,9’luk beklentileri de geride bıraktı.

Ekonomistler, bu performansta ABD ile yapılan geçici ticaret anlaşmasının ve Pekin’in mali teşvik politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle ihracat kalemlerinde yılın ilk yarısında görülen önden yüklemeli artış, büyümenin ana itici gücü olarak öne çıktı.

Ancak uzmanlar, ikinci yarıda büyümenin ivme kaybedebileceği uyarısında bulunuyor. Tüketici güvenindeki kırılganlık, gayrimenkul sektöründeki süregelen kriz ve artan küresel ticaret gerilimleri, Çin ekonomisi üzerinde baskı yarattı.

Yılın ilk yarısında gayrimenkul yatırımlarında daralma yaşanırken, Haziran ayında yeni konut fiyatlarında son sekiz ayın en sert düşüşü görüldü. Stok fazlası ve düşük tüketici talebi, sektördeki toparlanmayı engellerken, hükümetin altyapı yatırımları ve sübvansiyonlarla sağladığı destekler de baskıyı hafifletmekte yetersiz kaldı.

Çin ekonomisi beklentilerin üzerinde bir performans sergilese de, yılın kalanında risklerin büyümeyi tehdit etmesi olasılığı yüksek görünüyor. Gözler, Pekin’in atacağı yeni adımlarda olacak.