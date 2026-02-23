Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ‘dostluk’ kağıt üzerinde kaldı. Erdoğan’ın ‘dostum’ diyerek hitap ettiği Trump, gümrük vergileri konusunda en sert yaptırımlardan birini Türkiye’ye uyguladı. ABD’ye ihracat yapan ülkelerin efektif gümrük vergisi oranı yüzde 9.4’de kalırken, Türkiye’nin ödediği vergi yüzde 17’yi aştı.

VERGİ 5 KATINA ÇIKTI

İkili ticarette Trump vergileri artırırken Türkiye düşürdüğü için ABD’ye ihracatımız geriledi, ithalatımız ise artış gösterdi. İngiliz finans gazetesi Financial Times’ın ABD verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Türk şirketlerinin, ABD’ye ürün satarken ödediği efektif tarife oranı Trump’ın yemin töreninin yapıldığı Ocak 2025’te yüzde 3.6 seviyesindeydi. Trump’ın politikalarıyla bu oran aylar içerisinde katlandı ve ekim ayında yüzde 18.36’ya kadar yükseldi. Aralık 2025 itibarıyla Türk şirketlerinin ödediği efektif vergi oranı yüzde 17.61 seviyesinde hesaplanıyor. Bu vergilerin de etkisiyle Türkiye’nin ABD’ye ihracatı düşerken, ithalatı ise artıyor. Yıllık bazda bakıldığında 2025’in ekim, kasım ve aralık aylarında ABD’ye ihracat 223 milyon dolar gerilerken, ABD’den ithalat ise 1.3 milyar dolar arttı. Türkiye, Erdoğan’ın Eylül 2025’teki Beyaz Saray ziyaretinden önce ABD’ye uygulanan ek gümrük vergilerini kaldırmıştı.

Türkiye’ye uygulanan tarife, dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı. ABD’ye ihracat yapan ülkelerin ödediği efektif gümrük vergisi oranı Aralık 2025’te yüzde 9.42 oldu. Ülke bazlı bakıldığında komşu Yunanistan’ın ABD’yle ticaretinde ödediği vergi oranı yüzde 11.59, Almanya’nın yüzde 9.27, Meksika’nın yüzde 4.38 seviyesinde bulunuyor.

Bazı sektörlerde vergi %30’u aştı

Türkiye’nin ABD ile ticaretinde en güçlü olduğu sektörler aynı zamanda Donald Trump’ın korumacılık önlemlerinin yoğunlaştığı alanlar olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin geçen yıl ABD’ye en çok sattığı ürünlere bakıldığında halıda uygulanan efektif gümrük vergisi oranı yüzde 31.53, demir ve çelikte yüzde 28.53, çimentoda yüzde 17.48, tekstil ürünlerinde yüzde 17.15, otomobilde yüzde 15.06, elektronik ürünlerde yüzde 9.12 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’den ABD’ye satılan ürünlerde yüzde 15 ek gümrük vergisi ödeniyor.