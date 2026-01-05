Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngilizce yaptığı açıklamaların basına nasıl yansıdığını dikkatle incelediğini belirterek, “Trump’ın sözlerinin gerçek anlamını net olarak gördükten sonra yanıt vereceğim” dedi.

Trump, daha önce Kolombiya’daki uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı üzerinden Petro’yu hedef almış, ülke yönetimini uyuşturucu kartellerine göz yummakla suçlamıştı.

ABD’li Senatör Marco Rubio’nun, Petro yönetiminin Washington ile iş birliği yapmak istemediğini öne sürmesine de tepki gösteren Petro, Rubio’ya Kolombiya Anayasası’nı okumasını tavsiye etti.

Petro, “Verdiği bilgiler tamamen yanlıştır. Bu söylemler, mafyayla bağlantılı bazı Kolombiyalı siyasetçilerin çıkarlarını korumak için yapılmıştır. Amaçları, ABD ile Kolombiya arasındaki ilişkileri bozmak ve küresel kokain ticaretinin artmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Eski bir M-19 gerillası olan Petro, Kolombiya Anayasası gereği silahlı kuvvetler ve polisin başkomutanı olduğunu hatırlatarak, uyuşturucuyla mücadelede attığı adımları aktardı.

Dünya tarihinin en büyük kokain yakalamalarından birini emrettiğini, koka ekimindeki artışı durdurduklarını ve köylüler için gönüllü ürün ikame programı başlattıklarını belirten Petro, Plateado bölgesini kontrol altına aldığını ve tüm bu sürecin kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

'SİLAHA SARILABİLİRİM'

Petro'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

Başkomutan sıfatımla ve her zaman anayasanın güvencesi altında, dünya tarihinin en büyük kokain yakalamasını emrettim; koka yaprağı ekiminin büyümesini durdurdum ve koka eken köylüler için büyük bir gönüllü ürün ikame planı başlattım. Süreç 30 bin hektarlık koka alanını kapsıyor ve bu, kamu politikası olarak önceliğimdir; bu politikayı ben yönetiyorum. Benim emirlerimle, önceki hükümetlerin büyümesine göz yumduğu kokainin “Wall Street’i” olan Cauca’daki Plateado ele geçirildi. Uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyarak bombardımanlar emrettim; uyuşturucu kaçakçılığına bağlı silahlı grupların üst düzey komutanları etkisiz hale getirildi ya da yakalandı. Bu gruplar, bombardıman yapılmasın diye çocukları saflarına alıyor.

Yeterli istihbarat olmadan bu gruplardan birini bile bombalarsanız, birçok çocuk ölür.

Köylüleri bombalarsanız, dağlarda binlerce gerilla ortaya çıkar.

Ve halkımın büyük bir bölümünün sevdiği ve saygı duyduğu başkanı tutuklarsanız, halkın jaguarını serbest bırakırsınız.

Kolombiya’daki her askerin artık geçerli bir emri vardır: ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önüne koyan her kamu gücü komutanı, derhal kurumdan uzaklaştırılacaktır. Anayasa, kamu gücüne halk egemenliğini savunma görevini verir.

Asker olmamış olsam da savaşı ve yeraltı mücadelesini bilirim. 1989 Barış Paktı’ndan bu yana bir daha silaha dokunmamaya yemin ettim; ancak vatan için, istemediğim halde yeniden silaha sarılabilirim.

Ben gayrimeşru değilim, uyuşturucu kaçakçısı da değilim. Sahip olduğum tek şey, maaşımla hâlâ ödemekte olduğum aile evimdir. Banka hesap dökümlerim yayımlandı. Kimse, maaşımdan fazla harcama yaptığımı söyleyemedi. Açgözlü değilim.

Halkıma büyük bir güvenim var ve bu nedenle, bana karşı her türlü gayrimeşru şiddet eylemine karşı başkanı savunmasını halktan istedim. Beni savunmanın yolu, ülkenin tüm belediyelerinde iktidarı halkın almasıdır. Kamu gücüne verilen emir şudur: Halka ateş etmeyin, işgalciye ateş edin.

Boş konuşmuyorum. Halkıma ve Sayın Rubio’nun okumadığı Kolombiya tarihine güveniyorum. Kendini Bolívar’ın evladı bilen ve üç renkli bayrağını tanıyan askere güveniyorum.

Şunu bilin ki, halkın bir komutanıyla karşı karşıyasınız. Kolombiya sonsuza dek özgür olacak.

'HASTA BİR LİDER'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini Karakas’tan Washington’a getirmesinin hemen ardından Air Force One’da gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, konuşmasında Kolombiya, Küba, Meksika, İran ve Danimarka’yı hedef alarak tehditlerde bulunmuştu.

Trump, Kolombiya ve Venezuela’yı “çok hasta ülkeler” olarak nitelendirirken, Bogota’daki hükümeti “kokain üretmeyi ve bunu ABD’ye satmayı seven hasta bir lider” tarafından yönetildiğini söylemişti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya atıfta bulunan Trump, “Ve bunu çok uzun süre yapamayacak. Size söyleyeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, sözlerinin ABD’nin Kolombiya’ya yönelik olası bir askeri operasyonu ima edip etmediği yönündeki soruya ise, “Bana iyi bir fikir gibi geliyor” yanıtını vermişti.