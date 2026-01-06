ABD Başkanı Donald Trump’ın bir konuşma sırasında yaptığı taklitler ve sergilediği sıra dışı hareketler, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Daha önce kayda alınan görüntülerin tekrar paylaşılmasıyla birlikte, Trump’ın mimikleri kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

AKILLARA BİDEN'IN HAREKETLERİNİ GETİRDİ

Söz konusu anlarda Trump’ın beden dili ve el hareketleri dikkat çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri ABD Başkanı Joe Biden’ın zaman zaman tartışma konusu olan hareketleriyle kıyasladı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.