Trump göreve gediği gibi ticaret savaşını başlattı. Kanada Meksika ve Çin'e getirdiği vergilerle dünya ticaretine darbe vurdu.

Şimdi ise altın ithalatına gelebilecek vergi ihtimali piyasada tedirginlik yarattı. Yatırımcılar Londra'dan ABD'ye altın taşımaya başladı.

Comex borsasındaki altın rezervleri Kasım seçimlerinden bu yana yüzde 100’ün üzerinde artarak rekor kırdı. New York’taki altın talebinin yükselmesi, Londra piyasasında arz sıkıntılarını beraberinde getirdi. Londra’daki altın teslimatlarının bir ila iki ay arasında değiştiği bildirildi.



Piyasa uzmanları ise altının bu gelişmelerle zirveyi göreceğini açıkladı. Uzmanlar, Temmuz ayına kadar gram altının 3 bin 800 lirayı göreceğini sene sonuna doğru 4 bin 500 lira olacağını söyledi.

Şubat 2024'te bin 964 lirada olan gram altın, 2025 Şubat ayında 3 bin 457 liraya yükselerek yüzde 76 değerlendi. Yani bankalarda ki mevduat faiz oranları yüzde 50 kazandırırken, altın yatırımcısına yüzde 76 kazandırdı.

Bugün ise gram altın 3 bin 444 liradan satılıyor.