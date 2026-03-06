ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın askeri kapasitesinin tamamen yok edildiğine dair yaptığı iddialı açıklamalar, sahadan gelen sıcak haberlerle dakikalar içinde yalanlandı. Trump, Beyaz Saray’da İran’ın elinde füze kalmadığını savunurken, aynı anlarda İran füzeleri Tel Aviv semalarında görüldü.

ASKERİ GÜCÜN YOK EDİLDİĞİNİ SAVUNDU



Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte Inter Miami futbol takımı oyuncularını ağırlayan Donald Trump, kürsüden İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonlar hakkında keskin ifadeler kullandı. ABD ordusunun İsrail ile iş birliği içinde "düşmanı eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde ortadan kaldırdığını" ileri süren Trump, İran’ın savunma hatlarının tamamen çöktüğünü iddia etti.

Trump, konuşmasında şu dökümü paylaştı: "Donanmaları yok oldu, üç günde 24 gemilerini batırdık. Hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleri artık mevcut değil. İletişim sistemleri ve fırlatıcıları büyük ölçüde imha edildi. Füzeleri bitti. Bunun dışında durumları gayet iyi."

KONUŞMA SÜRERKEN SİRENLER ÇALDI



Trump’ın "füzeleri kalmadı" dediği dakikalarda, İran’dan Tel Aviv’e yönelik kapsamlı bir füze saldırısı başlatıldığı haberi dünyaya ulaştı. İsrail’in başkentinden gelen görüntülerde, şehrin pek çok noktasında patlamaların yaşandığı ve İran füzelerinin hedefleri vurduğu anlar kaydedildi. Trump’ın zafer ilan eden açıklamaları, Tel Aviv’deki patlama sesleriyle eş zamanlı olarak havada kaldı.

İRANLI ASKERLERE "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI



Konuşmasının devamında İran Devrim Muhafızları, ordu ve polis teşkilatına seslenen Trump, silah bırakma çağrısında bulundu. "Tarihin doğru tarafına geçin" diyen ABD Başkanı, teslim olanlara dokunulmazlık vaat ederken, direnenlerin "kesin ölümle" karşı karşıya kalacağını söyledi. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki İranlı diplomatlara da sığınma talebinde bulunmaları ve "yeni bir İran" kurmak için saf değiştirmeleri çağrısını yineledi.