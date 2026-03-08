ABD ve İsrail, İran'a yönelik başlattığı savaşın ilk gününde birçok kanlı saldırıya imza atarken, saldırıların en çok infial yaratanı ise İran'daki bir ilkokulun bombalanması oldu.



Kız öğrencilerin eğitim gördüğü ilkokulu bombalayan ve en az 165 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ABD-İsrail koalisyonuna dünya kamuoyunda çok sert tepki gösterilirken, ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçu olarak kabul edilen bu eylemin sorumluluğunu İran'a attı.





AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ, SAVUNMA BAKANI PANİK YAPTI



Bir muhabirin kendisine yönelttiği "ABD savaşın ilk gününde Güney İran’daki bir kız ilkokulunu bombalayıp 175 kişiyi öldürdü mü?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, "Gördüklerime göre bunu İran yaptı" ifadelerini kullandı. Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze ateşleme konusunda son derece yetersiz olduğunu ve bu nedenle ilkokulu vuran füzenin yanlışlıkla İran tarafından ateşlenmiş olabileceğini öne sürmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Hegseth zor anlar yaşadı.

BAKANI PANİKLEDİ, KENDİ YALANINI SÜRDÜRDÜ



Trump'ın kendinden emin ifadelerle suçu İran rejimine atmasının ardından muhabirlerin sorularına yanıt veren Hegseth, panik içerisinde "Net bir bilgi yok. Konuyu hala araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada "Trump usta bir yalancı, Hegseth ise henüz çırak" ifadeleriyle eleştirildi.



