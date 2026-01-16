Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de faaliyet gösteren kolu SGD, Türkiye ve Şam yönetimi ile yürütülen sürece aykırı davranışlara devam ederken, Şara hükumetinin kontrolünde olması gereken bölgelere silahlı militanlarını yığmaya devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye hükümetinin talep etmesi halinde SGD'ye yönelik operasyona destek vereceklerini belirtirken, bölgede artan tansiyona bir tepki de ABD'den geldi.

TRUMP'IN SAĞ KOLUNDAN TÜRKİYE'YE ÖRTÜLÜ TEHDİT



Yıllardır Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan senatör Lindsey Graham, son aylarda ABD Başkanı Donald Trump'a olan yakınlığı ile dikkat çekiyor.



Graham, sosyal medya hesabından bir gün arayla paylaştığı iki mesajla Türkiye'ye örtülü tehditler savururken, Suriye'de yaşanan gelişmeler için "IŞİD'in yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE İLE SAF TUTULMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUM'



Graham, son olarak bu gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye hükümetinin Suriye'de IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında en güçlü müttefikimiz olan Suriye Kürtlerine karşı askeri güç kullanmak üzere Türkiye ile saf tutmasından dolayı giderek daha fazla endişe duyuyorum. Ayrıca, IŞİD’in en tehlikelilerinden oluşan yaklaşık 9.000 mahkumun kontrolü de onların elinde. Bu mahkumların yeniden savaş alanına dönmemesi bizim hayati ulusal güvenlik çıkarımızadır.



Yeni Suriye hükümetine adil bir şans verilmesini destekliyorum; ancak Türkiye tarafından desteklenen Suriye güçlerinin Kürtlere yönelik saldırıları tırmandırması, tamamen yeni bir dinamik yaratacaktır. Böyle bir eyleme karşı durmak için geniş ve derin bir partiler üstü destek olacağına inanıyorum. Eğer benim veya Kongre üyesi meslektaşlarımdan herhangi birinin şu aşamada IŞİD mahkumlarının Kürtler yerine Suriye ordusu veya Türkiye tarafından korunmasından rahatsızlık duymayacağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz.



Seçiminizi akıllıca yapın"





