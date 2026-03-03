İran'da bir kız ortaokulunun korkunç bir İsrail hava saldırısı sonucu 168 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenlerin çoğunluğu 8 ila 14 yaşlar arasındaki kız çocuklarıydı.

Dehşet verici katliamdan sonra İran'da küçük kızlar için cenaze hazırlandı ve defnedilmeleri için ayrı bir mezarlık hazırlandı. Bu mezarlığın havadan çekilmiş görüntüleri, dünya gündemine oturdu.

Bu olayı gündemine alan kişilerden biri de ABD Başkanı'nın yeğeni Mary Lea Trump oldu. Mary Trump, "bu fotoğrafı açıklamaları için herkese meydan okuyurom" diyerek çocuk mezarlarını paylaştı.

Amcasını en sert sözlerle kınayan Mary Lea Trump, "Donald'ın seçtiği bir savaşın içindeyiz. Çok sayıda İranlı çocuk öldü; altı Amerikan askeri öldü. Bu ölümlerden sorumlu ahlaksız adam, altın perdeleri ve 400 milyon dolarlık balo salonu hakkında saçma sapan konuşmalar yaptı çünkü onun öncelikleri bunlar" sözleriyle amcasını yerden yere vurdu.

TRUMP'IN YEĞENİ MARY LEA KİMDİR?

Mary Lea Trump, 3 Mayıs 1965 yılında doğdu. Babası, Trump'ın en büyük oğlu olan Fred Trump Jr. ve annesi Linda Lea Clapp daha, Mary'den önce Fred Trump III'ü dünyaya getirdi.

Mary Trump, 1983 yılında Ethel Walker Okulu'ndan mezun oldu. Tufts Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı okudu ve Columbia Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Ayrıca, Adelphi Üniversitesi'ndeki Derner İleri Psikoloji Araştırmaları Enstitüsü'nden klinik psikoloji alanında doktora derecesi aldı.

Mary Lea, gelecek hayatında Donald Trump'ın en büyük eleştirmenlerinden biri oldu. 2020'de yayınlanan "Çok Fazla Asla Yetmez" adlı kitabında Donald Trump'ı konu alan psikolog, amcasını "saldırgan bir narsisist" olarak tanımladı.

Trump ailesi kitabın yayınlamasını önlemeye çalıştı ancak açtıkları davalar başarısız oldu.