ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Fener Rum Patrikhanesi önünde Yunan gazeteciye kısa bir röportaj verdi. Konu, Kıbrıs meselesiydi.

Yunanistan ve Türkiye arasında harika bir ekonomik ilerlemenin olabileceğini ifade eden Barrack, temel sorunun Kıbrıs'ın oluşturduğu gerilim olduğunu belirtti.

Barrack, Doğu Akdeniz’i istikrara kavuşturacak her geniş planın Kıbrıs’ı da içermesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sırasında konuşan Barrack, “aksi halde sağlıklı bir bedenin ortasında bir apse olur” diyerek adadaki bölünmenin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Bu röportajdan kısa bir süre sonra Güney Kıbrıs gazetesi Politis, "Ukrayna'dan sonra Trump'ın yeni diplomatik hedefi, Akdeniz olacak" diye yazdı.

Kıbrıs sorununda sorununda tıpkı ve Ukrayna - Rusya savaşı için yapılan 28 maddelik plan ve Gazze için yapılan 20 maddelik planın bir benzerinin, Kıbrıs için yapılması gündeme geldi.

KIBRIS'A ÇÖZÜM, HAZAR'DAN GELEBİLİR

ABD kadar Avrupa Birliği de Kıbrıs meselesinin çözülmesini istiyor. Türkiye'yi olası bir Rus saldırısına karşı kendi tarafına çekmek isteyen Avrupa'nın önünde, Türk katılımını veto eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs duruyor.

Akdeniz'deki karasuları çekişmesini ve Kıbrıs meselesini sebep göstererek Türkiye'nin kendileri ve dolayısıyla Avrupa için bir tehdit olduğunu belirten Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Avrupa'nın 150 milyar Euro'luk savunma projesine katılımını önlemişti.

Barrack bu çerçeveyi daha geniş bir ekonomik vizyonla birleştirdi. Kıbrıs meselesinin çözülmesiyle Hazar’dan Akdeniz’e uzanan yeni ve refah odaklı bir bölgesel düzenin oluşabileceğini savundu.

Rus petrol ve gazından kurtulmak isteyen AB, Türkiye'nin katılımıyla Hazar denizinden Avrupa'ya, Türkiye üzerinden bir enerji koridoru kurulabileceğini belirtti. Bunun önünde ise Kıbrıs meselesinin durduğunu belirtti. Bu ekonomik hatların siyasi gerilimleri azaltabileceğini öne sürdü.

Barrack, kendisi ve ABD’nin yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle’un, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgede ABD’nin rolünü görüştüğünü söyledi.

KIBRIS İÇİN TRUMP PLANI

Politis’e konuşan uzmanlar ABD Doğu Akdeniz’de dengeleri gerçekten değiştirmeyi planlıyorsa Kıbrıs’ın bunun sonuçlarına şimdiden hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.

Washington’ın angajmanının artacağına şüpheyle bakanlar olsa da birçok uzmanın ortak görüşü olası bir “Trump Planı” gündeme gelirse bölge aktörlerinin ya hazırlıklı yakalanacağı ya da süreci yalnızca izlemekle yetineceği yönünde.

Gazeteye konuşan bir GKRY hükümeti kaynağı Tom Barrack’ın kariyer diplomatı olmadığını siyasi atamayla göreve geldiğini vurguladı.

Kaynağa göre Barrack’ın Trump’a yakınlığı Washington’da kurumsal bir politika değişimi için tek başına yeterli değil.

Aynı kaynak ABD’nin önceliklerinin önce Gazze ve Ukrayna olduğunu ardından Suriye’nin geldiğini ve Şam’ın finansman sorunları nedeniyle kırılgan bir istikrarsızlık ürettiğini ifade etti.

Politis ayrıca Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyalogda bölgesel iş birliğini kilitleyen başlıkların çözüme girdiğini gösterecek somut bir adım görülmediğini yazdı.