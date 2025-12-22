ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Louisiana Valisi Jeff Landry’yi Grönland için özel temsilcisi olarak atadı.

Bu karar Washington’un mineral zengini Grönland'ın, Trump'ın hedefine yeniden girdiği yorumlarına sebep oldu.

Trump yıllardır Danimarka’ya bağlı ama büyük ölçüde özerk olan Grönland’ın güvenlik gerekçeleri ve doğal kaynakları nedeniyle ABD’nin parçası olması gerektiğini söylüyor. Landry de bu fikri destekledi.

Trump pazar günü Truth Social paylaşımında “Jeff, Grönland’ın ulusal güvenliğimiz için ne kadar hayati olduğunu anlıyor. Müttefiklerimizin ve hatta dünyanın güvenliği ve varlığı için ülkemizin çıkarlarını güçlü biçimde ilerletecek” diye yazdı.

Landry de X’te “Grönland’ı ABD’nin parçası yapmak için bu görevde hizmet etmek benim için bir onur. Bunun Louisiana Valisi olarak pozisyonumu hiçbir şekilde etkilemeyecek" diye konuştu.

'GRÖNLAND, ABD'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR'

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen pazartesi günü ABD’nin Kopenhag büyükelçisini çağıracağını açıkladı.

Landry’nin Trump’ın hedefini açıkça sahiplenmesinin kendisini özellikle öfkelendirdiğini söyledi.

Danimarka televizyonu TV 2’ye “Trump'ın özel temsilci atamasına derinden üzülüyorum. En çok da tamamen kabul edilemez bulduğumuz açıklamalarına üzülüyorum” dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Facebook’ta “ABD başkanından yeni bir duyuruyla uyandık. Büyük bir şey gibi gelebilir ama bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kendi geleceğimize biz karar veririz” ifadelerini kullandı.

Grönlandlı Danimarka parlamentosu üyesi Aaja Chemnitz atamanın tek başına sorun olmadığını belirtti.

Chemnitz, “Sorun ona Grönland’ı devralma ya da ABD’nin parçası yapma görevi verilmesi. Grönland’da buna dair bir istek yok” dedi .