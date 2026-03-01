Orta Doğu'da çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'a yönelik devam eden ABD-İsrail saldırılarında 48 İranlı liderin öldürüldüğünü öne sürdü.

Trump,"Kimse elde ettiğimiz başarıya inanamıyor. 48 lider tek seferde ortadan kaldırıldı. İşler hızla ilerliyor" dedi.

İran'ın görüşme yapmak istediğini açıklayan ABD Başkanı, "İran'daki yeni yönetim bana ulaşmak ve konuşmak istiyorlar; ben de konuşmayı kabul ettim. Bu yüzden onlarla konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bunu daha önce yapmalıydılar, çok uzun süre beklediler" diye konuştu.

YILMAZ ÖZDİL: ABD BURADA BIRAKMAZ

SÖZCÜ Gazete yazarı ve SÖZCÜ TV yorumcusu Yılmaz Özdil gelişmeyi değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik stratejisinin, görünenin aksine, rejimi ve altyapıyı tamamen çökertmeye yönelik olduğunu ve bu "hedeften" vazgeçmeyeceğini söyledi.

Özdil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Trump’ın bu açıklaması ilk bakışta çok umut verici gibi görünüyor. Ancak bana sorarsanız, İran bugün topluca beyaz bayrak sallayıp “teslim olduk” diye sokaklara dökülse bile Amerika bu işi bırakmaz. Hem lider kadrosunu hem de ülkenin tüm altyapısını çökertmeden bu harekâtı sonlandıracaklarına inanmak, gerçekten safça olur.

Şöyle tarif edeyim: İran, 1979’dan bu yana rejimle yönetiliyor. Kabaca hesapla, yılda en az 50 milyar dolar petrol geliri olan bir ülke. Bu hesaba göre Molla rejimi döneminde yaklaşık 3 trilyon dolar gelir elde edilmiş olması gerekir. Buna rağmen bugün baktığımızda İran, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri hâline gelmiş durumda. Bunun sebebi olarak da Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ı Irak’la savaşa sürüklemesi gibi süreçlerle, petrol ve doğalgazdan elde edilen kaynakların buharlaştırılması gösteriliyor.

Şu anda İran’ın elinde kalan imkânlarla kurduğu yapıyı da ortadan kaldırmadan bu harekâtın bitirilmesi mümkün görünmüyor. Amerikan donanmasının üçte birinin, hava kuvvetlerinin ise yüzde kırkının bölgeye konuşlandığı söyleniyor. İran özür diledi diye bu operasyonu bırakacaklarını düşünmek gerçekçi değil. İran’ı tamamen etkisiz hâle getirmeden bölgeden çekilmeyecekleri iddia ediliyor.

İkinci mesele ise büyük bir algı operasyonu. Yıllardır adeta bir bombardıman altında olduğumuz bir kez daha görülüyor. Özellikle Amerikan medyasının ve onu tekrar eden Türk medyasının sıkça dile getirdiği “İran çok güçlü, herkesi vurur” söylemi dikkat çekici. Oysa Amerikan uçaklarının İran semalarında rahatça dolaştığı, füzelerin ve uçakların üstünlüğü ortada. Bu “İran çok güçlü” anlatısının bizzat Amerikan algı merkezleri tarafından dünyaya pompalanan bir söylem olduğu öne sürülüyor.

Benzer bir süreci Irak’ta, Saddam döneminde de yaşamıştık. “Elinde öyle füzeler var ki Paris’i vurur” deniliyordu. Sonrasında o rejim yok edildi. İran konusunda da benzer bir tablo çiziliyor: Önce bir “şeytan” yaratılıyor, ardından “bakın ne kadar güçlüyüz” denilerek o şeytanın yok edilişi sergileniyor."