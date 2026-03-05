ABD dergisi Politico'ya telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail ile birlikte yürüttükleri saldırıların "başarılı" olduğunu savunan ABD Başkanı, İran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek" dedi.

Trump, ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya, "Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika" yanıtını verdi.

ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz" dedi.

'MÜCTEBA HAMANEY YETERSİZ'

İran'da yeni liderin belirlenme süreci konusuna dair konuşan Trump, "Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

İlk gün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini anlatan Trump, oğul Hamaney'in "yetersiz" olduğunu savundu.

ABD'Lİ SENATÖR DE KÜBA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün yaptığı açıklamada Küba liderlerini tehdit etmişti.

Graham, İran rejimi için çarpıcı ifadeler kullanarak “Uluslararası terörizmin ana gemisi olan İran rejimi çökme aşamasında,” dedi ve ardından Küba’ya işaret ederek, “Bu komünist diktatörlüğün günleri sayılı” diye eklemişti.