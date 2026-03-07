İran’ın yeni dini lideri olabileceği öne sürülen Mücteba Hamaney’in, ABD ve İsrail saldırılarında yaralandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce “Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez” sözleri dikkat çekmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ilk gününde hayatını kaybettiği belirtilen dini lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in de hedef alındığı öne sürüldü. Gazeteci Amit Segal’e dayandırılan iddiaya göre, muhtemel halef olarak görülen Mücteba Hamaney’in saldırıda yaralandığı ancak hayatta olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Suikast sonucu yaşamını yitiren İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerine kimin geçeceği, dünya kamuoyunda savaşın en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Son dönemde Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yeni dini lider olabileceğine dair iddialar gündeme gelmiş ve bu iddialar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Trump, Mücteba Hamaney’in İran’ın yeni dini lideri olabileceğine yönelik iddialar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor. Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.