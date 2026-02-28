ABD’nin İran’a yönelik operasyon sürecinde, dönemin başkanı Donald Trump’ın gelişmeleri Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden anbean izlediği anlara ait kareler kamuoyuyla paylaşıldı. ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyon sırasında çekilen ve uzun süre kamuoyuna açıklanmayan fotoğraflar ilk kez yayımlandı. Görüntülerde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın süreci Florida’daki Mar-a-Lago’da kurulan özel takip odasından izlediği görülüyor. Fotoğraflarda Trump’ın danışmanlarıyla birlikte operasyonu anlık olarak takip ettiği, güvenlik ve savunma yetkilileriyle iletişim halinde olduğu dikkat çekti. Söz konusu karelerin, operasyonun planlama ve icra aşamasındaki kritik anlara ait olduğu belirtildi.

