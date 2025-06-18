ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da 13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik harekatıyla başlayan çatışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 saat içinde İsrail-İran durumu konusunda bir toplantı olacağını söyledi.
Trump, İran'da rejimin değişip değişmeyeceğine ilişkin soruya ise "Elbette, her şey olabilir." yanıtını verdi.
İran konusuna ilişkin son kararını vermediğini bildiren Trump, Ortadoğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.
İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını düşündüğünü söyleyen Trump, “İran’ın nükleer silahı olamaz” dedi.
Trump, "Bu kadar ölümü görmek üzücü" dedi.