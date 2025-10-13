ABD Başkanı Donald Trump Knesette konuşurken, sol görüşlü olduğu aktarılan iki İsrail milletvekili Trump'ı protesto etti.

Hadaş-Ta'al partisi milletvekili Ayman Odeh, Trump'a doğru kağıda yazılmış bir not tuttu. Kağıtta ise 'Filistin'i tanı' yazıyordu.

Milletvekilleri apar topar salondan çıkartıldı. Trump ise çıkartılan milletvekillerini dikkatle izledi.

Trump, milletvekilinin dışarı çıkarılmasının ardından "(çıkarılması) son derece hızlıydı" yorumunu yaptı.

AYMAN ODEH KİMDİR?

Ayman Odeh, İsrailli avukat ve siyasetçi, aynı zamanda Hadaş partisinin genel başkanı. 50 yaşındaki Odeh, Sunni bir ailenin oğlu olmasına rağmen Hristiyan okullarında eğitim gördü.

Kendini bir ateist olarak tanımlayan Odeh, Romanya'da hukuk okurken Filistin'i destekleyen gösterilere katıldı.

Odeh'in kardeşi, 2000 yılında İkinci İntifada esnasında öldürüldü. İkinci İntifada esnasında da Hadaş partisinde rol alan Odeh, 2006 yılında partinin genel başkanı seçildi.

Odeh'in partisi Hadaş ve ittifakı ortağı Ta'al, İsrail'in anti-siyonist sol partisi Hadaş ve İsrailli Arapların kurduğu siyasi parti Ta'al'ın ortaklığıyla kurulan bir siyasi ittifak.

İttifak, Netanyahu'nun en sert eleştirmenleri arasında, ancak mecliste azınlıktılar. Odeh, İsrail'deki arap halkın haklarını savunarak ünlendi.