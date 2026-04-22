ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-ABD savaşına olan yaklaşımı, siyasi rakipleri kadar kendi partisinden gelen müttefiklerini de zor duruma bıraktı.

Trump'ın bir öyle, bir böyle açıklamaları ve küfürbaz kişiliği sonunda kabinesinde de endişe yarattı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda oluşturduğu abluka ile barış görüşmeleriyle birlikte dünya ticaretini de tıkaması, İran'a ve siyasi rakiplerine hakaretlerle de taçlandırması siyaseti gerdi.

ABD hükümetinden bir kaynağın Telegram'a yaptığı açıklama, kabinenin bu konudaki tavrını ortaya koydu. İsmi açıklamayan kaynak, "Trump'ın davranışları tam bir facia" yorumunu yaptı.

TRUMP İNANDIRICILIĞINI YİTİRDİ

Donald Trump’ın ani öfke değişimlerine ve kısa dikkat süresine teslim olan kabine üyeleri ve danışmanlar, Beyaz Saray'ın stratejik planlarını yerle bir etti.

Beyaz Saray içindeki kaynaklar yönetimin başarı iddialarının artık inandırıcılığını yitirdiğini belirtti.

Trump Salı günü ateşkesi süresiz olarak uzattığını duyurdu ancak sadece bir gün önce bombalamalara devam etme tehdidinde bulundu.

Bu tutarsızlık barış sürecinin tıkandığı yönünde açıklamaları beraberinde getirdi. Son 48 saat içinde yaşananlar Beyaz Saray koridorlarındaki kafa karışıklığının boyutlarını gösterdi.

ABD Başkanı bir yandan anlaşmanın çok yakın olduğunu iddia ederken diğer yandan hedefin ulaşılamaz olduğunu söyledi.

Trump Pazar günü yardımcısı JD Vance’in müzakereler için Pakistan’a gideceğini açıklamıştı. Ancak Vance hala Beyaz Saray’da bekliyor ve bu durum diplomasideki karmaşayı özetliyor.

Tahran ise zaten çökmekte olan barış sürecinden çekildiğini duyurarak ilk hamleyi yapan taraf oldu.

KİMSENİN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK

Yönetim içinde hiç kimse neler olup bittiğini veya asıl planın ne olduğunu tam olarak kavrayamıyor.

Telegraph gazetesine konuşan bir kaynak içerideki durumu “Yönetimde hiç kimse neler olup bittiğini veya planların ne olduğunu bilmiyor. Şu an neyi hedeflediğimizi bile anlamış değiliz. Her şey devasa bir karmaşadan ibaret ve ortada hiçbir hesap-kitap da yok" sözleriyle açıkladı.

Telegraph'a konuşan kaynağa göre Trump’ın en yakın yardımcıları bile onun sosyal medyadaki gürültülü ama sonuçsuz paylaşımlarına yetişmekte zorlanıyor.

Trump artık savaşı yönetirken geleneksel devlet yapılarını ve ulusal güvenlik toplantılarını tamamen bir kenara itti.

Bunun yerine sadece kendi içgüdülerine ve bilgileri yumuşatarak sunan sadık bir çevreye güveniyor.

Eski danışmanı John Bolton “Artık eski süreçlerin hiçbirisi işlemiyor çünkü Trump bunlardan hoşlanmıyor ve kısıtlandığını hissediyor. İlk döneminde bu sürecin ona nasıl fayda sağladığını anlatabiliyorduk ancak şimdi canı ne isterse onu yapabileceğini düşünüyor" yorumunu yaptı.

TRUMP'A MASAL ANLATTILAR

Savunma Bakanı Pete Hegseth bu çatışmayı pragmatik askeri doktrinlerden uzak bir şekilde dini bir çerçeveye oturtuyor.

Trump ise Hegseth’in savaşın bitmesini istemediğini ve bombardıman kampanyasının en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getiriyor.

Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ise yardımcıların başkana savaşla ilgili her şeyi toz pembe gösterdiğinden endişe ediyor.

Bir zamanlar dış savaşlara karşı olan JD Vance ve Tulsi Gabbard gibi isimler ise kabinedeki yerlerini korumak için sessiz kalmayı tercih ediyor.

Trump’a her gün askeri başarıları öven videolar izletiliyor fakat sahadaki başarısızlıklar kendisinden özenle gizleniyor.

Bir diplomat durumu “görüşmelerde kaosa neden olan şey onun paylaşımları. Her bir gönderinin arkasında genellikle borsa ile ilgili bir sebep yatar” dedi.

Nisan başında savaşın bitmek üzere olduğunu söyleyen Trump’ın üzerinden 52 gün geçmesine rağmen temel engeller hala aşılamadı.