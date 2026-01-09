Dolar tarafında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle, altın fiyatları yeni güne karışık seyirde başladı. Altın fiyatları Ons altın 4 bin 472 dolarda bulunuyor. ABD tarafından gelecek olan haberler altın fiyatlarında sert hareketlenmeler meydana getirebilir.

Küresel piyasaların gözü kulağı bugün ABD tarafından gelecek olan haberlere çevrildi. ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları sınırlı artış kaydetti. İşten çıkarmaların düşük seyretmesi ve şirketlerin mevcut çalışanlardan daha fazla verim almaya yönelmesi dikkat çekti. Piyasalar bu yıl en az iki faiz indirimi beklentisini korurken, Fed’in para politikasına ilişkin sinyaller açısından tarım dışı istihdam verisi kritik görülüyor.

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi’nin IEEPA temelli tarifelere ilişkin kararının 2026 başlarında açıklanmasının beklendiği ve bu kararın politika riskleri açısından önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, ABD’nin güçlü gelen üçüncü çeyrek GSYİH verilerinin ardından Fed’in faiz patikasının yeniden fiyatlanması riskine dikkat çekildi. Tarihsel olarak 175 baz puan ve üzeri faiz indirimlerinin tahvil getirilerinde düşüşle örtüştüğü, ancak mevcut dönemde enflasyon beklentilerinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

İŞ DÜNYASI ALARMDA: MAHKEME KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Başkan Donald Trump döneminde Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’na (IEEPA) dayanılarak uygulanan gümrük vergilerine ilişkin vereceği karar öncesinde iş dünyası ve piyasalar alarm durumuna geçti. Mahkemenin Trump yönetimi aleyhine karar vermesi halinde, ABD hükümetinin ithalatçılara bugüne kadar tahsil edilen yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisini iade etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Şirket yöneticileri, gümrük müşavirleri ve ticaret hukuku uzmanları, Trump’ın küresel ölçekte uyguladığı kapsamlı tarifelerin yasal dayanağının zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Kasım ayındaki duruşmalarda hem muhafazakar hem de liberal yargıçların, IEEPA’nın başkana bu denli geniş vergi koyma yetkisi verip vermediğine yönelik şüpheleri, tarifelerin iptal edilebileceği beklentisini güçlendirdi.

İş dünyasında asıl endişe ise olası bir iptal kararının ardından yaşanabilecek iade süreci. Ev aletleri üreticisi Danby Appliances’ın CEO’su Jim Estill, mahkeme kararı çıksa bile Trump yönetiminin iadeleri kolaylaştırmayacağını savunarak, “Para iade etmek hükümetin genetiğinde yok” ifadesini kullandı. Uzmanlar, iadelerin tedarik zinciri ve perakende tarafında yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getirebileceğine işaret ediyor.

İADE SÜRECİNE YÖNELİK TEKNİK BİR HAZIRLIK MI VAR?

Öte yandan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi’nin (CBP), şubat ayından itibaren vergi iadelerinin elektronik ortamda yapılacağını duyurması, olası bir mahkeme kararına karşı teknik hazırlık yapıldığı şeklinde yorumlanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent ise olumsuz bir kararın, başkanın ticaret ve ulusal güvenlik politikalarında vergi aracını kullanma esnekliğini kısıtlayabileceğini savundu.

Bu hukuki belirsizlik, finansal piyasalara da yansıyor. ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisiyle birlikte Yüksek Mahkeme kararına ilişkin beklentiler, dolar endeksinde ve değerli metallerde yön arayışını güçlendirdi. Analistler, Trump yönetiminin davayı kaybetmesi durumunda ticaret politikalarına dair belirsizliğin artabileceğini, bunun da dolar üzerinde baskı yaratırken güvenli liman talebini canlı tutabileceğini değerlendiriyor.

Piyasa uzmanlarına göre, tarifelerin iptali senaryosu yalnızca kamu maliyesi açısından büyük bir iade riskini değil, aynı zamanda küresel ticaret dengeleri ve emtia fiyatları üzerinde de yeni bir dalgalanma dönemini beraberinde getirebilir.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın haftanın son işlem gününde ABD tarafında gelecek olan kritik veriler öncesinde karışık bir seyir sergiliyor. Altının onsu 13.34'te 4 bin 772 dolarda bulunuyor. ABD'den gelecek olan istihdam rakamları ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin vereceği karar altın fiyatlarında sert oynaklık meydana getirebilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle, gram altında sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Gram altın 6 bin 175 lirada bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ NASIL ETKİLENİR?

ABD’de istihdam piyasasına ilişkin verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine dair beklentiler üzerinde etkili olması nedeniyle dolar endeksinde yön tayininde kritik rol oynaması bekleniyor. Tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi halinde, Fed’in faiz indirimi konusunda daha temkinli davranacağı beklentisiyle dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin öne çıkabileceği, buna karşılık gümüşte baskının artabileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE ARTIŞLAR DEVAM EDER Mİ?

Verinin beklentilerin altında kalması durumunda ise Fed’in faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği öngörüsüyle dolar endeksinde zayıflama, gümüşte ise değer kazanımının hızlanması olasılığı gündeme geliyor.

TARİFELER İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi’nin, IEEPA temelli gümrük tarifelerine ilişkin alacağı kararın da piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Mahkemenin tarifeleri iptal etmesi durumunda dolar endeksinde kısa vadeli bir gevşeme yaşanabileceği, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin sürmesi halinde ise gümüşün güvenli liman talebiyle destek bulabileceği ifade ediliyor.

Tarifelerin devamına yönelik bir karar çıkması halinde ise küresel risk algısının artabileceği, bu durumun dolar endeksini destekleyebileceği, gümüşte ise ilk etapta dalgalı ancak belirsizlik ortamında dengelenme arayışının öne çıkabileceği belirtiliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.