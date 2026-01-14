ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Michigan eyaletindeki bir Ford kamyon fabrikasını ziyareti sırasında kendisine "pedofili koruyucusu" diye bağıran bir Ford işçisine el hareketi çekti, sövdü.

TMZ tarafından paylaşılan görüntülerde Trump'ın kadraj dışındaki birine işaret ederek bir şeyler fısıldadığı ve ardından o yöne doğru el hareketi yaptığı açıkça görülüyor. Trump işçiyi göstererek ağır bir hakarette bulunduğu öne sürüldü.

Olay Dearborn kentindeki fabrika turu esnasında yaşandı. The Wall Street Journal'a göre işçi, bu olaydan sonra açığa alındı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung gece yaptığı açıklamada "Bir akıl hastası tam bir öfke nöbeti içinde çılgınca küfürler savuruyordu ve Sayın Başkan buna uygun ve son derece net bir yanıt verdi" diyerek bu tepkiyi savundu.

FORD AÇIKLAMA YAPTI

Ford sözcüsü David Tovar olayla ilgili bir açıklama yayınlayarak şirketin kurumsal değerlerine vurgu yaptı.

Tovar görüntüleri izlediklerini ve tesislerinde bu tür uygunsuz ifadelerin kullanılmasına asla müsamaha göstermediklerini belirtti.

Şirket sözcüsü resmi açıklamasında "Bizim temel değerlerimizden biri saygıdır ve tesislerimizde herhangi birinin bu şekilde uygunsuz şeyler söylemesini kesinlikle onaylamıyoruz. Bu tür durumlar yaşandığında meseleyi ele alacak bir sürecimiz var ancak belirli personel konularına dair detay vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, bu ziyaretin hemen ardından Detroit'te ABD ekonomisi üzerine bir konuşma yapmaya hazırlanıyordu.

EPSTEIN'İN HAYALETİ

Trump'ın adı Adalet Bakanlığı tarafından Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında paylaşılan belgelerde de yer alıyor.

Geçen ay açıklanan kayıtlardan biri Trump'ın 1990'lı yıllarda Epstein’ın uçağıyla en az sekiz kez seyahat ettiğini gösteren uçuş günlüklerini içeriyor.

Bu belgeler arasında ismi açıklanmayan 20 yaşında bir kadınla yapılan bir uçuş da bulunuyor ancak yetkililer Trump’ı herhangi bir suçla itham etmedi.

Hem Trump hem de Beyaz Saray yönetimi herhangi bir yanlış yapılmadığını defalarca tekrarladı. Adalet Bakanlığı ise bu dökümanların bir kısmının "gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içerdiğini" vurguluyarak söz konusu iddiaları "temelsiz ve asılsız" olarak nitelendirdi.