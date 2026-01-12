ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını açıkladı. Powell, ABD'de Trump ile anlaşmazlığa düşen ve ardından Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturmaya maruz kalan son isim oldu.

Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed'e mahkeme celbi gönderdiğini duyurdu.

Powell ayrıca bakanlığın kendisini, Fed binalarının restorasyonu hakkında Senato'nun bir komitesinde verdiği ifade nedeniyle suç duyurusunda bulunmakla tehdit ettiğini söyledi.

Powell'a göre soruşturmanın nedeni olarak "faiz oranlarını düşürmeyi reddederek ABD Başkanı ABD Donald Trump'ı öfkelendirmesi" olarak gördüğünü söyledi.

Powell, "Soruşturmanın gerçek sebebi herhangi bir usulsüzlük değil bizim merkez bankası olarak Başkan Trump'ın tercihlerinden bağımsız faiz kararı almamızdır.” dedi.

Trump daha önce defalarca kamuoyu önünde Powell'a baskı yapmış ve Fed'den faiz indirimine gitmesini talep etmişti.