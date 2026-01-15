Altın ve gümüş fiyatları Trump'tan gelen ılımlı mesajların ardından düşüşe geçti. GÜMÜŞTE YÖN AŞAĞI Gümüşün onsu bugün kazançlarının bir kısmını sildi. Ons gümüş bugün 87,89 seviyesine geriledi. Bugün sabah seansında 08.06'da 87,88 dolarda bulunuyor. Ons gümüşte görülen aşağı yönlü seyir ve dolar/TL'deki kısmi yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram gümüş bugün 119,77 liraya geriledikten sonra sabah seansında 08.06'da 121,78 lirada bulunuyor. ALTINDA YÖN AŞAĞI Ons altın haftanın dördüncü işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Altının onsu bugün 4 bin 580 dolara geriledikten sonra sabah seansında 08.06'da 4 bin 590 dolarda bulunuyor. GRAM ALTINDA SON DURUM Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki kısmi düşüşlerin etkisiyle aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Gram altın sabah seansında 08.20'de 6 bin 370 dolarda bulunuyor. KÜRESEL BELİRSİZLİKLER HIZ KAZANDI Kasım ayı üretici fiyat verileri, hem genel hem de çekirdek veriler, beklentilerin altında kaldı ve Aralık ayı tüketici enflasyon raporunun düşük seyretmesinden gelen önceki sinyalleri kuvvetlendirdi. Rakamlar, Federal Rezerv'in bu yıl birden fazla faiz indirimi uygulama esnekliğine sahip olduğu beklentileri destek verdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gelen ceza davası tehditlerden sonra küresel merkez bankası liderlerinin Başkan Powell'ı desteklemesiyle Fed'in bağımsızlığına dair endişeler devam etti. Jeopolitik cephede ise Başkan Trump, İran'a karşı harekete geçmeyi erteleyebileceğinin sinyalini vererek, yakın bir ABD askeri müdahalesi korkularını hafifletti ve metalin güvenli liman özelliğini biraz azalttı. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.