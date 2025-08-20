Trump, ABD Federal Konut Finans Kurumu Başkanı’nın, Cook hakkında ipotek dolandırıcılığı iddiasıyla Adalet Bakanlığı’nın soruşturma açması çağrısını gerekçe gösterdi. Cook ve Fed’den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Bannockburn Global Forex Baş Stratejisti Marc Chandler, “Piyasa, başkanın Fed’e müdahalesinden hoşlanmadığını cebindeki parayla göstermiş oldu” dedi..

POWELL'I UZUN SÜREDİR ELEŞTİRİYOR

Trump, Powell’ı faiz indiriminde yavaş davrandığı gerekçesiyle uzun süredir eleştiriyor. Analistler, Powell’ın görev süresi mayısta sona erdiğinde Trump’ın yerine daha güvercin bir isim atamasını bekliyor. Ancak Powell’ın kurulda görevine devam etmesi durumunda, Trump’ın atama sayısı sınırlı kalacak ve politika yapıcıların yapısı istediği kadar değişemeyecek.

Trump kısa süre önce, Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı, Fed’de boşalan koltuklardan birinin kalan süresi için aday göstereceğini açıklamıştı.

TURMP KONUŞTU, DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar endeksi gün içinde yüzde 0,16 düşerek 98,16 seviyesine gerilerken, euro yüzde 0,15 artışla 1,1664 dolara yükseldi. Japon yeni de dolara karşı yüzde 0,21 değer kazanarak 147,37 seviyesine çıktı.

Piyasaların gözü bu hafta, Powell’ın, eylül ayındaki Fed toplantısında faiz indirimi beklentilerine karşı çıkıp çıkmayacağına çevrildi. Zayıf gelen temmuz istihdam verilerinin ardından, vadeli işlemlerde eylülde faiz indirimi ihtimali yüzde 85 olarak fiyatlanıyor.

FED'İN TUTUNAKLARI TAKİP EDİLECEK

Öte yandan, çarşamba günü açıklanacak Fed’in temmuz toplantı tutanaklarının da sınırlı bilgi sunması bekleniyor.

Küresel para piyasalarında ise hareketlilik sürdü. Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3’e çekti. Bu kararın ardından ülke doları, yüzde 1,04 gerileyerek son dört ayın en dip noktası olan 0,5831 dolara düştü.

İsveç Merkez Bankası ise politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2’de sabit tuttu; İsveç kronu yüzde 0,1 değer kazanarak 9,59 seviyesine çıktı.

Sterlin, İngiltere’de enflasyonun temmuzda son 18 ayın zirvesine çıkmasına rağmen İngiltere Merkez Bankası’nın politika değişikliği beklentisini tetiklememesiyle yüzde 0,07 gerileyerek 1,3481 dolara indi.

Kripto paralarda ise Bitcoin yüzde 0,22 düşüşle 113 bin 324 dolara geriledi.