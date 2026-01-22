İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri saldırı kararı almış olabileceği ihtimali üzerine son günlerde orduda alarm seviyesini yükselttiği bildirdi.

Haaretz gazetesinin İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminden olası saldırı kararına ilişkin kamuoyuna yansıyan açık bir işaret bulunmamasına karşın, saldırının günler içinde gerçekleşme olasılığının Tel Aviv'de ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

ORDU FARKLI SENARYOLARA HAZIR

Tel Aviv yönetiminin ABD'nin olası bir İran saldırısına hazırlık için son günlerde orduyu teyakkuz durumuna geçirdiğini belirten güvenlik yetkilileri, ordunun farklı senaryolara hazırlık yaptığını kaydetti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun, olası füze saldırılarına karşı hazırlıklarını arttırdığı, hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı ve son günlerde teyakkuz durumunun daha da arttırıldığı belirtildi. Bu hazırlıkların Yemen ve Lübnan’dan gelebilecek tehditleri de kapsadığı kaydedildi.

'TRUMP'IN KARAR ALMA SÜRECİ ÖNGÖRÜLEMEZ'

ABD Başkanı Trump'ın karar alma sürecinin öngörülemez olduğuna dikkat çeken yetkililer, Washington'un saldırı kararı alsa dahi bunu son anda geri çekilebileceğini ifade etti.

İRAN İSRAİL'İ HEDEF ALABİLİR

ABD'nin olası saldırısı karşısında İran ordusunun misilleme olarak ilk İsrail'i hedef alabileceği konusunda netlik olmadığı da belirtildi.

Güvenlik yetkilileri, İran’ın İsrail'i misilleme olarak doğrudan hedef alma ihtimalinin ancak ABD saldırısının uzun sürmesi veya İran yönetiminin istikrarına yönelik ciddi bir tehdit algılaması halinde gerçekleşebileceğini ileri sürdü.

Olası bir ABD saldırısının ardından Yemen'deki İran destekli Husilerin sürece dahil olmasının daha muhtemel olduğunu belirten yetkililer, saldırının uzaması ve İran'ın uğrayacağı kaybın artması halinde Husilerin İsrail’e ya da bölgedeki deniz ticaret yollarına yönelik füze saldırılarını yeniden başlatma ihtimalinin yükseleceği ifade edildi.

TRUMP'TAN SUİKAST ÇIKIŞI: 'İRAN'IN HARİTADAN SİLİNMESİ EMRİNİ VERDİM'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtti.

Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." dedi.

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.