ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Trump, “Gazze’de ateşkes için çaba gösterdim ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor. Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim’deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmeli ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmelidir” ifadelerini kullandı.

Trump, Filistin’i devlet olarak tanımayacağını açıkça ilan etti.

SADECE İSRAİL DESTEK VERDİ

Trump’ın Gazze’deki saldırılardan İsrail’i sorumlu tutmadan Hamas’ı suçlayan açıklamaları sırasında İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon’ın başını sallayarak onay vermesi ve konuşmanın ardından alkış tutması kameralara yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.