ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına başladı. Ancak Trump'ın konuşmasındaki hakaretvari sözler, tepki topladı.

Konuşmasının başında Trump'ın teleprompteri da çalışmadı. Bunun üzerine Trump "Teleprompter çalışmıyor. Kim işletiyorsa başı belada. Teleprompter olmadan da devam ederim" diyerek konuşmasına devam etti.

'HAMAS'I ÖDÜLLENDİRDİNİZ'

Birleşmiş Milletleri eleştiren Trump, "Sadece 7 ay içinde 7 ayrı savaşa son verdim. 'Bunlar bitirilemez' diyorlardı, bitirdim. Benim yerime BM bunları yapabilirdi. BM yardımcı olmaya bile çalışmadı" dedi.

Hamas'a yüklenen Trump, "Gazze'de ateşkes için çaba gösterdim, ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor. Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim'deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmelidir: rehineleri hemen serbest bırakın demelidir" dedi ve Filistin'i tanımayacağını ilan etti.

BM'YE HAKARET NİTELİĞİNDE SÖZLER

Konuşmasının devamında Trump, "Bir kez bile bana yardım teklifi için BM'den bir telefon gelmedi. Birçok insanın hayatı kurtuldu. BM'den bana gelen tek şey yürüyen merdiven. BM'nin potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyele yaklaşamıyor bile. İsrail'e güçlü mektuplar yazıyorlar ama hep boş laflar. Savaşları çözen şey eylemlerdir, boş laflar değil. Ben buraya ABD'nin dostluk elini uzatmaya geldim. Bize katılmak isteyen tüm uluslara refah vadediyorum." diye konuştu.

SAVAŞI BİTİREMEDİM, AMA...

Trump, Ukrayna'daki savaşı da bitiremediğini kabul etti. Trump, "Putin'le olan ilişkime güvenerek bu savaşı bitirebileceğimi düşündüm. Ancak böyle olmadı. Savaşlar öngörülemez oluyor" dedi.

Savaşı bitiremediğini kabul eden Trump hemen ardından Avrupa ülkelerini eleştirdi. ABD Başkanı "Avrupalılar konuşmamı sevmeyecek, ama sevmesinler. Rusya'dan hem petrol ve gaz alıp hem de savaşın bitmesini beklemeyezler. Bu ticaretin bitmesi gerek" diye konuştu.

Trump, "Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir dizi yaptırımlar uygulamaya tamamen hazırdır... Ancak bu gümrük vergilerinin etkili olabilmesi için, Avrupa ülkeleri de bizimle aynı önlemleri almalıdır... Rusya'dan TÜM enerji alımlarını derhal durdurmalıdırlar" diye ekledi.

GÖÇMENLER ÜZERİNDEN SKANDAL SÖZLER

Bunun yanında Avrupa ülkelerinin göçmen alımını eleştiren Trump, "Her ülkeyi güzel yapan şahsına münhasır olmalarıdır. Sınırlarınızı kapamalısınız. Hapishaneleriniz mültecilerle doldu. Avrupa mültecilerle doldu ve kimse bunu durdurmak için bir şey yapmıyor. Ülkeleriniz cehenneme dönüyor" dedi.

Kendi ülkesindeki "mülteci selini" durduğunu söyleyen Trump, "suçlu mültecileri hapsettiği için" El Salvador'a teşekkür etti.

YENİLEBİLİR ENERJİYE DE SALLADI

Trump, yenilenebilir enerjiye de olağanüstü eleştirilerde bulundu. Trump, "Çin'i takdir ediyorum. Hepinize rüzgar gülleri sattı ancak kendileri kömür yakıyor. Yeşil enerji size para kaybettiriyor ve siz hala devam ediyorsunuz. Petrol ve doğal gazdan kar etmelisiniz. Bu sürdürülemez" dedi.

Trump, "2000 yılına kadar iklim değişikliğinin tüm dünyayı değiştireceği ve bir kıyamet gibi olacağını söylemişlerdi. Böyle olmadı. Birleşmiş Milletler'deyiz yine. Trump her konuda haklıyım ve size söylüyorum, yeşil enerjiden vazgeçin. Küresel ısınma bir yalan ve aptal insanlar tarafından bulundu" dedi.