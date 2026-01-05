CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak Erdoğan’ı eleştirdi.

‘MUHTAÇ HİSSEDİYORSUN’

Erdoğan’ın Maduro’ya yönelik “Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! ‘15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu’ diyordun. Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız’ diye seslenip destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında ‘kardeşim’ diyerek arkasında duruyordun” dedi. Özgür Özel şunları söyledi:

“Dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Ne hazindir ki, şimdi bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiğinde Maduro’yu savunuyordun; şimdi ise dünya düzenini savunman gerektiğinde suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini meşrulaştırıyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız, dostluğunuz ve kardeşliğiniz de bu kadar.”

İmamoğlu: İktidarın sesi çok cılız çıktı

Ekrem İmamoğlu da ABD’nin operasyonuna tepki gösterdi. İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Maduro, seçimlerde halkının iradesine saygı göstermeyen otoriter bir lider. Hükümetimiz, bu şaibeli seçimlerin sonuçlarını tanımış, bununla da kalmayıp Maduro’yla yakın ilişkiler kurmuştur. Ancak bir yönetimin otoriter olması, başka bir devletin askerî müdahalesini haklı çıkarmaz. Kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyen bir iktidarın uluslararası adalet çağrısı inandırıcı olamaz. İlkesiz politikalar ve şahsi angajmanlarla ülkemizi yönetenlerin, bu tür küresel kırılma anlarında söyleyecek sözü kalmamış; Türkiye’nin sesi cılız çıkmıştır. Bu tablo, ülkemizin itibarına zarar vermektedir.”

‘Maduro’yu Venezuela halkı getirir veya götürür’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD’nin Venezuela’ya saldırısına ilişkin, “Bir ülkeyi kimin yöneteceği o ülke halkının egemen iradesi ile belirlenir. Maduro’yu Venezuela halkı getirir veya götürür. ABD’nin bu eylemi uluslararası hukuka, BM sistemine ve uluslararası hukukun/sistemin temel taşı olan egemenlik kavramına aykırıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. Özdağ şunları söyledi: “ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği operasyon Rusya’nın Ukrayna’da savaşı tırmandırmasını ve Pekin’in Tayvan’ı işgal etmesini kolaylaştıracaktır. Küresel jeopolitik kriz büyüyecektir.”

Erdoğan’a: Tek kelime bile yok mu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan’ın sessizliğine tepki gösterdi. Erbakan “Türkiye Cumhuriyeti’nin Venezuela politikası ‘gelişmeleri izlemekten’ ibaret midir? Bir kınama bile yok mu? Laf olsun diye bile olsa, BM’yi göreve çağırmak yok mu? Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü. ‘Dostum Trump’a, ‘Kardeşim Maduro’ için tek kelime etmeyecek misiniz?” dedi.

Türkiye ilkeli tavır almalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Venezuela’da yaşanan son gelişmeler; uluslararası hukukun temel sütunu olan devletlerin egemen eşitliği ilkesine aykırıdır, Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ihlalidir. Türkiye bu konuda ilkeli ve tutarlı bir tavır sergilemeli, her koşulda uluslararası hukuku savunmalıdır. Maduro rejiminin insan hakları ihlalleri, müdahaleye gerekçe olamaz.”

ABD ve Trump demedi Özgür Özel’i hedef aldı

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maduro sessizliğine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Venezuela’yla ilgili yaptığı açıklamada, ABD ve Trump kelimelerini kullanmadan “Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi, “Toprak bütünlüğüne” dikkat çekti.

Çelik, eleştirileri CHP lideri Özgür Özel’i eleştirerek yanıtladı ve şunları söyledi: “Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye’yi şikâyet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir.”

Uçum: Emperyalist haydut devlet

Cumhurbaşkanı Başdanışmadı Mehmet Uçum, Maduro ile ilgili yaptığı paylaşımında ABD’nin operasyonunu “Maduro olayı” olarak tanımladı ve “Emperyalist haydut devlet tehdidi” dedi. Uçum şunları söyledi: “Maduro olayı bir kez daha kanıtlamıştır ki emperyalist saldırganlığın bütün amacı dünyanın başta enerji, tüm kaynaklarına hakim olmaktır. Anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor. Başka bir seçenek kalmamıştır.”