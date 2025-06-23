Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada "Herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun. Hepinizi izliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI JEOPOLİTİK RİSK YÜZÜNDEN FIRLADI

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanacağı endişesi ile petrol fiyatları 80 dolara kadar çıktı. ABD'nin İran'daki nükleer tesislerini vurması sonucu İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını onayladı.

Orta Doğu'daki gerilimin 11. gününde gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonu bu gerilime ABD'nin dahil olmasıyla birlikte tansiyon yeniden yükseldi. İran tarafında Hürmüz Boğazı'nın kapanması gündeme geldi. Ancak nihai karar için İran Dini Lideri Ali Hamaney'in onayı gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali petrol tarafında beklentileri yukarı yönlendirdi.

BAZI TANKERLER BOĞAZ'A GİRMEDEN U DÖNÜŞÜ YAPTI

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları sonrası dikkatlerin yoğunlaştığı Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği devam ederken, bazı tankerlerin Boğaz'a girmemek için "U" dönüşü yaptığı tespit edildi.