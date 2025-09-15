ABD Başkanı Donald Trump, NATO’nun Rusya’ya karşı yeterince kararlı davranmadığını belirterek, “NATO işini yapmıyor. Avrupa bir araya gelmeli” dedi.

'SADECE BİZİM KARŞI ÇIKMAMIZ YETMEZ'

Avrupa ülkelerinin dostları olduğunu vurgulayan Trump, “Ama Rusya’dan petrol alıyorlar. Sadece bizim karşı çıkmamız yetmez. Onların da bu konuda adım atmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

'BÖYLE ANLAŞMAMIŞTIK'

Trump, Avrupa’nın şu anda yalnızca konuştuğunu, ancak somut bir adım atmadığını öne sürdü:

“Biz Rusya’dan petrol almıyoruz. Onlarsa hâlâ büyük miktarda alım yapıyor. Bu, başlangıçta üzerinde anlaştığımız şey değildi.”

'İKİ TARAF BİRBİRİNDEN NEFRET EDİYOR'

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının hâlâ gündeme gelmemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, “İki taraf birbirinden nefret ediyor. Bu nedenle hâlâ masaya oturmadılar” dedi.