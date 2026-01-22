ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

ANLAŞMA SÜRESİ SONSUZ OLACAK

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında katıldığı 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CNN muhabirinin Grönland çerçeve anlaşmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu uzun vadeli ve nihai bir anlaşma." dedi.

Trump, anlaşmanın Grönland'ın ABD'ye geçişini nasıl tanımlayacağı konusuna girmedi.

Çerçeve anlaşmanın süresinin ne kadar olacağı yönündeki soruya ise "Sonsuz." diye cevap veren Trump, "Bu, nihai uzun vadeli bir anlaşma ve bu anlaşma herkesi çok iyi bir konuma getiriyor." yorumunu yaptı.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olmayacağını, adanın ülkesi için "kırmızı çizgi" niteliği taşıdığını söyledi.

Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını açıklamasının ardından Danimarka Yayın Kurumu'na (DR) özel açıklamada bulundu.

Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini aktaran Rasmussen, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor." dedi.

Rasmussen, Grönland konusunda gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğu konusunda yorum yapmaktan kaçınarak, "Bunu burada, televizyonda durup değerlendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını yineleyen Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz." değerlendirmesinde bulundu.