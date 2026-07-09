ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile basının sorularını yanıtlarken müthiş bir iddiada bulundu.

ABD Başkanı, İran konusunda bir soruyu yanıtlarken sevdiği liderlerden bahsetti, sonra da şu sözleri söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Bana kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Ama Bibi dün Türkiye ve Erdoğan hakkında sert sözler sarf etti. Ben de dedim ki, bilirsiniz, onunla konuştum. İsrail’i pek sevmediği için savaşa girebilirdi dedim. Bibi’yi de pek sevmiyor. Benim sayemde savaşa girmedi. Ve bu bir askeri güç. Milyonlarca asker. Türkiye çok güçlü. En iyi teçhizatlarımızın çoğuna sahipler. F-35’leri almaya çalışıyorlar. Ama savaşa girmedi. İstiyordu. Girerdi. Ben olmasaydım, girerdi. Ve karşı tarafta yer alırdı.”

ABD Başkanı, F-35 vermeyi planladığını duyurduğu Türkiye'nin açıkça İsrail ve ABD'ye karşı savaşa gireceğini öne sürdü.

Daha da garip olanı ise Başkan'ın bu iddiayı daha önce de dile getirmesi oldu. Trump, 25 Haziran günü Beyaz Saray'da konuşan Trump şu sözleri kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’la savaşa girecek en olası adaylardan biriydi — belki de İran tarafında, çünkü İsrail’i pek sevmiyor,”

Trump'ın bu sözleri, İran'ın Türkiye sınırlarına 3 kere balistik füze fırlatmasından sonra geldi. Bu füzelerin birini Türk F-16'sı, ikisini ise Patriot sistemleri düşürdü.

Bu iddialar, ABD Başkanı'nın diğer iddaları arasında unutuldu. ABD Başkanı şaşırtıcı iddialarını herhangi bir kaynağa dayandırmadı. Nitekim Trump'ın sözlerinden sonra resmi bir açıklama da yapılmadı.

İSRAİL'İN TÜRKİYE KORKUSU

NATO zirvesinden önce ve sonra yapılan İsrail hükümeti açıklamaları, ABD Başkanı'nın iddialarının bir aynası oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 programına katılmasıyla ilgili Fox News'e verdiği cevapta dikkat çekici sözler kullandı.

Türkiye’nin “Müslüman Kardeşler’in etkisi altındaki bir rejim” olduğunu belirten Netanyahu, bu ülkeye F-35’ler veya F110 motorları sağlanmasının, İsrail’in hava üstünlüğü ve bölgedeki ABD askeri varlığına dayandığını söylediği güç dengesini bozacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Bezalel Smotrich ise çok daha sert sözler kullandı. Smotrich, Türkiye'yi doğrudan saldırıyla tehdit etti.

Smotrich, “Askeri müdahale dahil her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Bize bir tehdit olduğunu biliyoruz ve tıpkı İran rejiminin bunu yapmasına izin vermediğimiz ve vermeyeceğimiz gibi, Türkiye’nin de İsrail’in varlığını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz," dedi.

TOM BARRACK'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Türkiye ve İsrail arasındaki gerginliğin hakkında yorum yapan en önemli isimlerden biri ise Tom Barrack oldu.

17 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Tom Barrack, S-400 krizinin yakında çözüleceğini söyledi, İsrail'in Türkiye ile savaşa girmeyeceğini vurguladı.

Bölgesel liderlik ve güç dengeleri üzerine konuşan Barrack Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harika bir lider olarak nitelendirirken aynı cümlede "Netanyahu'nun ülkesi için gerekli neyse onu yaptığını' söyledi.

Bu retoriğin medya tarafından körüklendiğini söyleyen Barrack durumu bir örnekle açıkladı: