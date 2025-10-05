ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Gazze'deki ateşkes planı üzerine yapılan telefon görüşmesinde sert ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Trump, Netanyahu’nun Hamas’ın yanıtını küçümseyen tutumuna sert tepki gösterdi.

Amerikan haber platformu Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Hamas’ın Gazze planına verdiği yanıtı olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ancak Netanyahu’nun bu görüşe katılmayarak, “Bu yanıtın kutlanacak bir tarafı yok” demesi üzerine Trump’ın, “Kahretsin, neden her zaman bu kadar olumsuzsun?” diyerek Netanyahu’ya çıkıştığı öne sürüldü.

GERİLİM ARTIYOR

İddiaya göre Netanyahu, Hamas’ın açıklamasının gerçekte bir ilerleme sağlamadığını savunarak ABD’nin bu konuda olumlu bir hava yaratmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Buna karşılık Trump’ın, Hamas’ın anlaşmaya açık olduğuna dair açıklamasını “kalıcı barış için umut verici bir işaret” olarak gördüğü bildirildi.

Haberde, Trump’ın bu çıkışının, İsrail hükümetini ateşkese ikna etme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğu yorumlandı.

ESİR TAKASINA ONAY ÇIKTI

Hamas, geçtiğimiz günlerde Trump’ın Gazze planındaki esir değişimi maddesini kabul ettiğini ve kalan bazı maddelerin ise müzakere edilebileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Trump, “Hamas’ın bu tavrı barış için umut veriyor. İsrail, esirlerin güvenli şekilde tahliyesi için bombardımana ara vermeli” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise kısa bir açıklamayla, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik planın ilk aşamasına hazır olduklarını belirtmişti.

Gazze’de süren çatışmaların ortasında, iki müttefik liderin farklı tonlarda açıklamalar yapması, Washington-Tel Aviv hattındaki ilişkilerde tansiyonun yükseldiği yorumlarına yol açtı. Netanyahu cephesinden iddialara ilişkin henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.