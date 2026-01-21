ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki birinci yılı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme yapacağını belirten Trump “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Trum'ın bu paylaşımından kısa süre sonra İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamda göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca IŞİD ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki IŞİD’lilerin durumu da ele alındı. Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.