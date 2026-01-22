Trump'ın Davos'taki açıklamalarıyla yükselişe geçen kripto paralar, yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bitcoin, kritik eşiğin altına sarkarak, yatırımcısını tedirgin etti.

Kripto para destekçi olan Trump, göreve gelmeden önce, kripto para yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak göreve geldikten sonra, kripto paralardaki sessizliği, sert satışlara neden oldu.

Trump göreve gelmeden önce 99 bin 340 dolar civarında olan Bitcoin, 6 Ekim'de 126 bin 242 dolara yükselerek rekor tazeledi. 22 Kasım'da ise 80 bin 635 dolara geriledi.

Dün ise Trump'ın söylemleriyle bir miktar yükseliş yaşayan Bitcoin, 90 bin 566 dolara yükseldi. Ancak bu yükselişi kalıcı olmadı. Bitcoin yeniden yönünü aşağı çevirerek 87 bin 266 dolara geriledi.

Bitcoin bugün 12.09'da kritik eşik olan 90 bin 10 dolarda bulunuyor.

ETHEREUM'DA KARIŞIK SEYİR

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da karışık seyrin olduğu görülüyor. Ethereum, dün Trump'ın açıklamalarıyla 3 bin 69 dolara yükseldi. Burada kalıcılık sağlayamayan Ethereum 2 bin 866 dolara geriledi. Etherueum bugün 12.09'da 3 bin 10 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYEİ DEĞİLDİR.