ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisi gelirlerinden finanse edilecek bir miktarı Amerikan vatandaşlarına dağıtacağını duyurdu.

Trump, kendisine ait Truth Social platformundaki açıklamasında, yüksek gelirliler hariç tüm Amerikan vatandaşlarına en az 2 bin dolar "temettü" ödemesi yapılacağını duyurdu.

ABD ekonomisinin tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını belirten Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarifelere karşı çıkan insanlar aptaldır! Şu anda dünyanın en zengin, en saygı duyulan ülkesiyiz. Neredeyse sıfır enflasyon var, borsada rekor seviyedeyiz. 401K’lar tarihin en yüksek noktasında."

Trump, ABD'nin trilyonlarca dolar gelir elde ettiğini belirterek, bunun bir kısmının doğrudan halka dağıtılacağını söyleyerek "Yüksek gelirli kişiler hariç herkese en az 2000 dolar temettü ödenecek" dedi.