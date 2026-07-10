NATO zirvesi sona erdi ve liderler ülkesine döndü. Zirve öncesi Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yolları da 9.5 milyar lira harcanıp baştan yaratıldı. Trump’uın uçağı rahat insin diye pisti 2 bin 607 metreden 3 bin metreye uzatıldı, genişliği de 60 metreye çıkarıldı.

BİR KERE KULLANDI

Ancak Etimesgut’a inen Trump, Esenboğa’dan ülkesine döndü, havaalanını sadece bir kez kullandı. Trump’ın uçuş ve güvenlik ekibinin Ankara’ya gelişte de Esenboğa Havalimanı’na inmek istediği, yapılan görüşmeler sonucu uçağın Etimesgut’a yönlendirildiği öğrenildi.

Zirve öncesi, Etimesgut’ta 95 uçak kapasiteli iki yeni apron ile 2 bin 400 metrekarelik şeref salonu ve devlet konukevi inşa edildi. Havalimanı yolu genişletilip 3.9 milyar harcandı.

Trump dönüş yolunda ise Esenboğa Havalimanını tercih etti. Air Force One, 9.5 milyar lira harcanan Etimesgut’u sadece bir kez kullandı. Böylece Trump için hazırlanan VIP havalimanı yalnızca inişte kullanıldı. 7 Temmuz tarihinde Ankara Etimesgut Havalimanı’na Trump’ın uçağı ile birlikte 26 iniş gerçekleştirildiği öğrenildi.

ETİMESGUT’A 35 İNİŞ

NATO Zirvesi’nin ilk gününde Ankara’da yoğun uçuş trafiği yaşandı. 7 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı’nda (Etimesgut) 52 iniş 5 kalkış olmak üzere toplam 57 uçuş oldu.

Esenboğa Havalimanı’nda 26 iniş, Etimesgut Ankara Havalimanı’nda ise 26 iniş 5 kalkış oldu. 6 Temmuz günü ise Esenboğa Havalimanı’nda 11 iniş, Etimesgut’ta ise 9 iniş 6 kalkış gerçekleşti.

İran’dan korktu, geldiği uçakla dönemedi

TRUMP Ankara’ya 800 milyon dolara yenilenen Katar hediyesi üstteki uçakla Geldi. Uçak Ankara Havalimanı’na indi ve bekledi. Esenboğa’ya ise Trump’ın üstteki eski uçağı da indi. Trump Ankara’dan onunla ayrıldı.

Londra’da uçak değiştirdi

Türkiye’ye gelişinde Katar’ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi yeni uçağı kullanan Trump, Türkiye’de İran’a saldırı emri verince, suikast korkusuna kapıldı. Bunu da basın toplantısında dile getirdi. Bu korku, dönüş yolunda uçak değiştirmesine neden oldu. Ankara’ya geldiği Katar hediyesi uçağa binmedi, onu Londra’ya gönderdi. Kendisi, Ankara’ya getirilen eski uçağına bindi. Esenboğa’dan Londra’ya eski uçakla gitti. Londra’da yine yeni uçağa geçip ABD’ye hareket etti.