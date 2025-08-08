ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları sona erdirmek için iki ülke arasında bir ön anlaşma sağlandığını açıklayacağı iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla düzenlenecek törende imzalanacak anlaşmanın, "barışa giden süreçte bir yol haritası" olacağını vurguladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2. Karabağ savaşından beri çatışmalarla şekillenen ilişkiler, 10 Kasım 2020'de sona eren savaşın ardından geçen 5 yılda yürütülen barış ve normalleşme müzakereleriyle önemli bir dönüm noktasına geldi.

İddiaların ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

Trump basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- Çok uzun zaman oldu... Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar... Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerçekleşen bu tarihi barış zirvesi için herkesi Beyaz Saray’da ağırlamak büyük ve güzel bir onur.

- Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli"

'KAFKASLAR'DA BARIŞI TESİS EDİYORUZ'

Trump'ın ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şunları söyledi:

"Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı"