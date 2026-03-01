ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yeni açıklama yaptı.

Daily Mail gazetesine konuşan Trump, İran’a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini belirtti.

Trump, “Bu her zaman dört haftalık bir süreçti. Dört hafta kadar süreceğini öngördük” dedi.

İran’ın coğrafi büyüklüğüne dikkat çeken Trump, “Büyük bir ülke, bu yüzden dört hafta ya da daha az sürebilir” değerlendirmesinde bulundu.

'İLK AŞAMA' İÇİN 4 GÜN DEMİŞLERDİ

Dün başlayan saldırılarda da İsrailli bir yetkili, İsrail basınından Kanal 12'ye verdiği demeçte, müzakerelere rağmen aslında haftalar öncesinden belirli olduğunu ve hazırlıkların ona göre koordine edildiğini söylemişti.

Söz konusu kaynak ayrıca, ortak saldırının "ilk aşamasının" dört gün sürmesinin planlandığını da aktarmıştı.

'KONUŞMAK İSTİYORLAR' BEN DE KABUL ETTİM

Akşam saatlerinde ise ABD basınından The Atlantic'e konuşan Trump, İran'ın "yeni liderliğinin" kendisiyle görüşmek istediğini söylemişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'daki yeni yönetim bana ulaşmak ve görüşmek istiyorlar; ben de konuşmayı kabul ettim. Daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler."

YILMAZ ÖZDİL'DEN ÇARPICI YORUM

Sözcü yazarı ve Sözcü TV programcısı Yılmaz Özdil, Trump'ın gün içindeki açıklamalarını değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik stratejisinin, görünenin aksine, altyapıyı tamamen çökertmeye yönelik olduğunu belirten Özdil, Trump'ın bu "hedeften" vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yılmaz Özdil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Trump'ın bu açıklamasını ilk bakışta çok umut verici gibi görünüyor. Ancak bana sorarsanız, İran bugün topluca bayrak beyaz sallayıp “teslim oldukları” diye sokaklara dökülse bile Amerika bu işi bırakmaz. Hem lider kadrosunu hem de ülkenin tüm altyapısını çökertmeden bu harekâtı sonlandıracaklarına patlayacak, gerçekten safça olur.

İran, 1979'dan bu yana yönetiliyor. Kabaca hesabıyla, yılda en az 50 milyar dolar petrol geliri olan bir ülke. Bu kapsama göre Molla rejimi döneminde yaklaşık 3 adet teknolojinin gelir elde edilmiş olması gerekir. Buna göre bugün İran, dünyanın en zayıf ülkelerinden biri hâline gelmiş durumda. Bunun nedeni olarak Amerika Birleşik resimlerinin İran'ı Irak'la savaşa sürüklemesi gibi yöntemlerle, petrol ve doğalgazdan elde edilenlerin buharlaştırılması gösteriliyor.

Şu anda İran'ın elinde kalan imkanlarla oluşturulmuş yapıyı da ortadan kaldırmadan bu harekâtın bitirilmesi mümkün görünmüyor. Amerikan ordusunun üçte birinin, hava kuvvetlerinin yüzde kırkının bölgede konuşulduğu söyleniyor. İran'dan özür diledi diye bu operasyon bırakacaklarını değerlendirmek değil. İran'ı tamamen etkisiz hale getirmeden bölgeden çekilmeyecekleri iddia ediliyor.

Yıllardır adeta bir bombardıman altındayken bir kez daha görülüyordu. Özellikle Amerikan medyasının ve onu tekrarlayan Türk medyasının sıkça dile getirdiği “İran çok güçlü, herkesi vurur” açıklamasına dikkat edin. Oysa Amerikan uçaklarının İran semalarında dolaştığı, füzelerin ve uçakların avantajı ortada. Bu “İran çok güçlü” anlatımının tek başına Amerikan algı merkezleri tarafından dünyaya pompalanan bir söylem olduğu öne sürülüyor.

Benzer bir süreç Irak'ta da Saddam döneminde yaşanmıştı. “Elinde öyle füzeler var ki Paris'i vurur” diye inkar ediyordu. Daha sonra rejim uygulanmadı. İran konusunda da benzer bir tablo çiziliyor: Önce bir “şeytan” yaratılıyor, ardından “bakın ne kadar güçlüyüz” denilerek o şeytanın yok edilişi sergileniyor."