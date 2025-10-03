Reuters'ın geçtiği ve Al Jazeera'ya dayandırdığı geçtiği habere göre, Hamas, Trump'ın Gazze Planına dair yanıtını arabuluculara iletti. Trump'ın Gazze'de yeni dönem planına ilişkin Hamas'ın yanıtı bekleniyordu.

HAMAS: MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Hamas Trump'ın Gazze önerisi kapsamında tüm İsrailli rehinelerin canlı veya ceset halinde serbest bırakılmasını kabul ettiğini söyledi. Öte yandan Hamas anlaşma detaylarını görüşmek için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu iletti.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarının tanı sıra Arap, İslam ve uluslararası çabaları da takdir ettiğini açıkladı.

Hamas Gazze Şerifi yönetiminin Filistinli Teknokratların yönetimine bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

"KAPSAMLI İSTİŞARELER YÜRÜTÜLDÜ"

Hamas yerdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi'ndeki direnişçi halkımıza karşı yürütülen süregelen saldırı ve soykırım savaşı ışığında ve halkımızın ilkelerini, haklarını ve yüksek menfaatlerini koruma yönündeki ulusal sorumluluğumuzdan hareketle, İslami Direniş Hareketi Hamas, Başkan Donald Trump'ın planına ilişkin sorumlu bir pozisyona ulaşmak amacıyla kendi liderlik kurumları içinde, Filistinli gruplar ve güçlerle, arabulucular ve dost partilerle kapsamlı istişareler yürütmüştür.

Kapsamlı bir incelemenin ardından, Hamas kararını vermiş ve arabuluculara aşağıdaki yanıtı iletmiştir:

Hamas, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi, esir takasını güvence altına almayı, insani yardımın derhal girişini sağlamayı, Şeridin işgalini reddetmeyi ve halkımızın yerinden edilmesini önlemeyi amaçlayan Arap, İslami ve uluslararası çabaların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdir etmektedir.

İSRAİLLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI...

Bu çerçevede ve tam bir ateşkesin sağlanması ile Gazze Şeridi'nden tam çekilmenin gerçekleşmesi doğrultusunda Hamas, tüm İsrailli esirleri hem hayatta olanları hem de naaşları Başkan Trump'ın önerisinde özetlenen takas çerçevesinde serbest bırakmayı onayladığını duyurur. Bu onay, takas için gerekli saha koşullarının güvence altına alınması şartına bağlıdır. Hamas, bu sürecin ayrıntılarını görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit eder.

Hareket ayrıca, Gazze Şeridi yönetiminin, ulusal mutabakata dayanan, bağımsız (teknokrat) kişilerden oluşan ve Arap ve İslami destekle desteklenen bir Filistin yönetimine devredilmesini kabul ettiğini yeniden onaylamaktadır.

Başkan Trump'ın önerisindeki Gazze'nin geleceği ve Filistin halkının devredilemez haklarına ilişkin diğer konular ise, ilgili uluslararası kanun ve kararlara dayanan, birleşik bir ulusal Filistin duruşuna bağlıdır ve Hamas'ın aktif ve sorumlu bir şekilde katılacağı kapsamlı bir ulusal çerçevede tartışılacaktır."

TRUMP SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Trump, “Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek" ifadelerini kullandı.