ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

"BİR ANLAŞMAYA VARMAMIZ ÇOK MUHTEMEL"

İran'la son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Trump, "Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran, nükleer silaha sahip olamaz ve sahip olmayacak da zaten diğer hususların yanı sıra bunu da kabul ettiler" diye konuştu.

"BU ANLAŞMA OLACAK, SON TARİH YOK"

İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını iddia eden Trump, İranlı birçok liderin öldürüldüğünü ve yeni gelen isimlerle görüşmeleri sürdürdüklerini öne sürdü.

Trump bir gazetecinin "Anlaşma için son tarih nedir?" sorusuna, "Bu anlaşma olacak, son tarih yok" yanıtını verdi.

"HER ŞEYİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN 1 HAFTA"

ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu belirterek, temkinli olduğunu kaydetti.

Trump, İran'la anlaşma süreci konusundaki takvimle ilgili, "Her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta" değerlendirmesinde bulundu.