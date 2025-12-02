Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinin detayları belli oldu.

Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre 21 Kasım tarihli görüşme 15 dakikadan kısa sürdü ve Maduro için tam bir felaketti.

Kaynaklara göre Maduro, kendisi ve ailesi için küresel af, dokunulmazlık ve üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılması talep etti. Bunun yanında 100 Venezuela vatandaşına karşı yürürlüğe giren yaptırımların kaldırılmasını istedi

Trump'ın ise cevabı, net bir "hayır" oldu. Trump, Maduro'ya "ülkeden güvenlikle ayrılmak için bir haftası olduğunu" söyledi ve telefonu kapadı.

KÖŞEYE SIKIŞAN MADURO, DANS ETTİ

Bu bir haftalalık süre, geçtiğimiz Cumartesi günü sona erdi. Bunun üzerine aynı gün Trump, Venezuela hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Pazar günü görüşmeyi doğrulayan Trump, görüşme hakkında ayrıntı paylaşmadı. Maduro ise pazartesi günü destekçilerine “Venezuela halkına mutlak sadakat” sözü verdi.

Kendi konuşmalarındaki barış çağrılarından kesilmiş bir müzik eşliğinde halkı karşısında dans eden Maduro, 'Venezuela'nın herşeye hazır' olduğunu söyledi.

Maduro yönetimi aynı anda Trump'la yeniden görüşme talep ediyor. Washington’da ise Karayipler'deki askeri gücünü arttırıyor.