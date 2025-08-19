Fox News kanalına konuşan Trump, “Bence sorun olmayacak. Putin’in bu savaştan yorulduğunu düşünüyorum. Herkes yoruldu ama tabii hiçbir zaman kesin bilemezsiniz” dedi.

"BELKİ DE ANLAŞMAK İSTEMİYOR"

Trump, bu açıklamaları, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği barış görüşmelerinden bir gün sonra yaptı. Söz konusu görüşme, geçen hafta Alaska’da Putin’le yaptığı zirvenin ardından düzenlenmişti.

“Önümüzdeki haftalarda Putin’in tavrını göreceğiz. Belki de anlaşma yapmak istemiyor. Eğer böyle olursa, onun için zor bir süreç olacak” ifadelerini kullanan Trump, Putin ile Zelenskiy arasında ikili görüşme ayarlamak için harekete geçtiğini, ardından da üçlü bir toplantıya ev sahipliği yapmayı planladığını aktardı.

Putin ve Zelenskiy’nin ilişkilerinin iyileşebileceğini düşündüğünü belirten Trump, “Eğer buna inancım olmasaydı, ikili görüşmeleri zorlamazdım” dedi. Kendi dostane ilişkisini de hatırlatarak, buna rağmen sürecin başarısız olma ihtimaline dikkat çekti.

Trump, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerine dair de değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’nın asker göndermeye hazır olduğunu, ancak ABD’nin böyle bir taahhütte bulunmayacağını belirten Trump, “NATO olamaz. Avrupa sahaya adam koyabilir, biz ise özellikle hava desteğiyle farklı yardımlar sunabiliriz” diye konuştu.

ABD askerlerinin Ukrayna sınırında görev almayacağına dair net güvence isteyenlere yanıt veren Trump, “Buna dair teminatım var. Ben başkanım” ifadesini kullandı.