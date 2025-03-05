ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu. Bu kararın Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde zayıflatabileceği belirtiliyor.

Konuya aşina yetkililer, istihbarat akışının kesilmesinin ABD'nin Ukrayna ile askeri işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu adım, Trump yönetiminin Pazartesi günü Ukrayna’ya askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararını takip ediyor. ABD Başkanı ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim, Washington’un Kiev ile güvenlik alanındaki işbirliğini gözden geçirmesine yol açtı.

ABD’nin istihbarat desteği, Ukrayna’nın Rus askeri hedeflerini belirleme ve vurma kapasitesinde merkezi bir rol oynuyordu. Konuya yakın üç yetkili, Washington’un Ukrayna ile istihbarat kanallarını dondurduğunu doğruladı.

Bu kararın sahadaki çatışmalara nasıl yansıyacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.