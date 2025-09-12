Trump hiçbir gerekçe sunmadan Adalet Bakanlığı’na Soros ve oğluna karşı yolsuzluk örgütlü suçlarla mücadele yasası kapsamında dava açılması çağrısı yaptı.

Trump mesajında “George Soros ve onun harika Radikal Sol oğlu, ABD genelinde şiddetli protestoları destekledikleri için RICO kapsamında yargılanmalı” ifadelerini kullandı.

Bugün ise, Fox News'de yaptığı konuşmasında "Soros'a bakacağız, çünkü bence Soros'a yolsuzluk davası açılmalı. Protestolar fonluyor" dedi.

Cumhuriyetçiler uzun süredir Soros’un şiddet olaylarına ve gösterilere finansman sağladığını öne sürüyordu.

Trump açıklamasında “Bu çılgınların Amerika’yı paramparça etmesine izin vermeyeceğiz. Soros ve onun psikopat grubu ülkemize büyük zarar verdi. Batı Yakası’ndaki çılgın arkadaşlarını da kastediyorum. Dikkatli olun sizi izliyoruz” dedi.

NEDEN SOROS'LARI HEDEF ALDI?

Soros ailesi yıllardır Cumhuriyetçi çevrelerde hedef alınırken bağışlarıyla Demokrat adaylara ve örgütlere büyük destek sağladı.

Daha muhafazakar çevreler ise Soros'u sağcılara ve Hristiyanlık dinine karşı psikolojik operasyonlar düzenlemek ve "yeni dünya düzenini kurmak için krizler tasarlamakla" suçladı.

Soros 2023’te hayır kuruluşu Open Society Foundations’ın yönetimini küçük oğlu Alex’e devretmişti.

2024 seçimlerinde Alex Soros Demokrat aday Kamala Harris’i desteklemişti. Alex Soros aynı zamanda Hillary Clinton’ın yakın danışmanı Huma Abedin ile evli.

Kuruluş son yıllarda Trump yönetimini mahkemeye taşıyan ilerici savcı ve başsavcıların seçim kampanyalarına büyük katkılar sağlamıştı.

Trump’ın suçlama tehdidinin ardından vakıf sözcüsü ,yaptığı açıklamada “Bu iddialar temelsizdir ve yanlıştır. Bizim amacımız insan haklarını ve demokratik ilkeleri savunmaktır” dedi.

SEVMEDİĞİNE DAVA AÇIYOR

Trump neden böyle bir çıkış yaptığına dair ayrıntı vermedi. Ancak bu, Trump’ın ikinci döneminde siyasi rakiplerine yönelik başlatılmasını talep ettiği soruşturmaların ilki olmayacak.

Trump göreve geldiğinden bu yana New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani ve eski İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas’ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutuklanmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz günlerde FBI eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un evine baskın düzenledi. Bu baskın Bolton’un anı kitabını yazarken gizli belgeleri kullanıp kullanmadığına dair soruşturmanın parçasıydı. Ayrıca Biden görevden ayrılmadan önce George Soros’a Özgürlük Madalyası vermişti.