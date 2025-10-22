ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen tüm ürünlere 1 Kasım’dan itibaren yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, bu denli yüksek bir oranın Çin ekonomisi için “sürdürülemez” olduğunu belirtti.

“Çin’e nazik davranmak isterim ama yıllardır bize çok sert davrandılar” diyen Trump, önceki Amerikan başkanlarını “ticari zekâdan yoksun” olmakla suçladı. Trump’a göre bu zayıf yönetimler, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin ABD’yi “istismar etmesine” izin verdi.

"BU KEZ KAZANAN AMERİKA OLACAK"

Trump, son aylarda Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ile imzalanan ticaret anlaşmalarını hatırlatarak, bu anlaşmalar sayesinde ABD’nin yeniden “zengin bir ülke” haline geldiğini savundu.

“Avrupa Birliği ile, Japonya ve Güney Kore ile anlaşmalar yaptım. Bunlar büyük anlaşmalar. Bu bir ulusal güvenlik meselesi. Tarife politikamız sayesinde yüz milyarlarca, hatta trilyonlarca dolar ABD’ye giriyor” ifadelerini kullandı.

"HEDEFTE HİNDİSTAN DA VAR"

Trump’ın Çin’e yönelik yeni vergi hamlesi, Hindistan’a da dolaylı mesajlar içeriyor. ABD Başkanı, geçtiğimiz aylarda Hindistan’a yüzde 50 gümrük vergisi getirmiş, bunun yarısını Rusya’dan petrol alımı nedeniyle “ceza” olarak uygulamıştı.

Trump, son günlerde yaptığı açıklamalarda Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin artık Rusya’dan petrol almayacağını kendisine söylediğini öne sürdü. Ancak Hindistan hükümeti böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı.

Reuters’a konuşan Trump, “Eğer öyle bir telefon görüşmesi olmadığını söylüyorlarsa, o zaman yüksek tarifeleri ödemeye devam ederler. Bunu da istemezler,” ifadelerini kullandı.