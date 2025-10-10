ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi yapması için hiçbir neden bulunmadığını belirterek Çin’in nadir toprak elementleri ilişkin ihracat kısıtlaması kararına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin ithalatına yönelik büyük bir gümrük vergisi artışı planladıklarını belirtti.

Trump, Çin’in dünyadaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili tüm üretim unsurlarına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini belirterek “Kimse daha önce böyle bir şey görmedi ama bu durum esasen piyasaları tıkayacak ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin için hayatı zorlaştıracak.” dedi.

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmediğini çünkü bunun için bir neden bulunmadığını ifade etti.