Dünyanın yakından takip ettiği Epstein skandalında ABD Adalet Bakanlığı, 3 bine yakın yeni dosyayı internet sitesi üzerinden erişime açtı.

2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son veren pedofili Jeffrey Epstein ve bağlantılarına ilişkin soruşturmada yeni isimler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz süreçte Epstein dosyasında çeşitli fotoğrafları da ortaya çıkan ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"KOMPLE KURDULAR"

CNN Muhabiri Yunus Paksoy'un haberine göre, Trump'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"- Sadece Jeffrey Epstein ile arkadaş olmamakla kalmadım, Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan bilgilere göre, Epstein ve Michael Wolff adında aşağılık, yalancı bir "yazar", beni ve/veya başkanlığımı zedelemek için komplo kurdular.

- Radikal Sol'un boş umutları buraya kadarmış; bazılarının aleyhine dava açacağım.

- Ayrıca, ileri geri "konuşmayı" seven pek çok kişinin aksine, ben o mikrop yuvası Epstein adasına hiç gitmedim ama bu Düzenbaz Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti."

Trump'ın Epstein sorusunu soran gazeteciyi salondan çıkarttığı da öğrenildi.