ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve kalıcı barış anlaşmasına “çok yaklaşıldığını” belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Axios’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hamas ile iletişim konusunda teşekkür ederek “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur, bu süreçte gerçekten harikaydı” ifadelerini kullandı.

Trump, sürecin birkaç gün içinde tamamlanabileceğini söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla yaptığı görüşmeye de değindi. Trump, “Bibi’ye ‘Bu senin zafer şansın’ dedim. Kabul etti, başka seçeneği yoktu” dedi.