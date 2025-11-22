ABD Başkanı Donald Trump, hakaretler yağdırdığı, 'komünist' olarak tanımladığı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da sıcak ve nazik bir toplantı yaptı.

Mamdani'yi 'harika bir başkan' olarak tasvir eden Trump, kendisinin son derece "mantıklı bir adam" olduğunu da ekledl.

Oval Ofis'te yapılan basına açık toplantıda bir gazetecinin sorusunu ise olası bir gerginliğe kapı araladı.

Gazeteci "Donald Trump'ın faşist olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine uzun bir açıklamaya başlayan Mamdani'yi Trump durdurdu. Trump, 'sorun değil, evet diyebilirsin. Açıklaması uzun sürecek" dedi.

ESKİ DÜŞMANLAR, DOST GİBİ KONUŞTU

Trump, daha önce Mamdani'nin New York'u 'mahvedeceğini' söylemiş ve belediye başkanı seçilmesi durumunda New York'a olan desteğini keseceğini söylemişti.

Mamdani ile yan yana gelen Trump, hakaretler sıraladığı belediye başkanına övgüler yağdırdı. Bu değişim kamuoyu için kafa karıştırıcı oldu.

Mamdani'nin kibar ancak sert sözlerinin yerini ise ılımlı ve dikkatli cümleler aldı. Mamdani, Temsilciler Meclisi'nin 'sosyalizmi kınama' tasarısını geçirmesi konusunda yorum yapmaktan çekindi.

34 yaşındaki eyalet milletvekili Mamdani Trump’ın masasının yanında dururken 79 yaşındaki başkan Mamdani'nin koluna dokunda, mutlulukla gülümsedi.

'HEDEFLERİMİZ AYNI'

Trump gazeteciler içeri alındıktan sonra “Düşündüğümden çok daha fazla konuda anlaşıyoruz. Ortak bir yanımız var. İkimiz de sevdiğimiz bu şehrin çok başarılı olmasını istiyoruz” dedi.

Mamdani ise toplantının anlaşmazlıklara değil ortak amaçlara odaklandığını vurguladı. Mamdani, “Başkanla yaptığımız görüşmede asıl önemli olan anlaşamadığımız konular değil, New Yorklulara hizmet etme hedefimize dayanması” diye konuştu.

Trump da “Bazı fikirleri benim fikirlerimle aynı. O ne kadar iyi iş çıkarırsa ben o kadar mutlu olurum” karşılığını verdi.