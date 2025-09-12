ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk'in katil zanlısının yakalandığını canlı yayında açıkladı.

Suikastten sonra 2 gün boyuınnca aranan katil sonunda yakalandı. ABD merkezli muhafazakar gazete New York Post ise katilin ise Utah eyaleti yerlisi 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğu öne sürdü. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli Fox News kanalında katıldığı programda flaş açıklamayı yapan Trump "Çok büyük bir ihtimalle onu gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı." ifadesini kullandı.

Trump, katilin babasının ve pederinin kendisini ihbar ettiğini söyledi. Bu ihbar üzerine katil, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Şüpheli Tyler Robinson

KATİL KİM?

Zanlının suikasttan sonra babasına Charlie Kirk'i öldürdüğünü itiraf ettiği ve babasının da yetkililerle iletişime geçerek oğlunu ihbar ettiği belirtildi.

Robinson’un babası 27 yıllık bir Washington County şerif yardımcısı. Annesi Amber Robinson ise Utah eyaletiyle sözleşmeli çalışan ve engelli kişilere bakım hizmeti sağlayan Intermountain Support Coordination Services’te görev yapıyor.

Robinson’un Güney Utah’ta yaklaşık 600 bin dolarlık altı odalı bir evde yaşadığı, Orem’deki saldırı noktasına yaklaşık 260 mil uzaklıkta bulunduğu kaydedildi.

Şu ana kadar zanlı hakkında çok az bilgi ortaya çıktı ve yetkililer saldırının nedeni hakkında açıklama yapmadı. Perşembe gecesi düzenlenen basın toplantısında Robinson’un suçlu bulunması halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Charlie Kirk suikastı, 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde “American Comeback Tour” adlı etkinlik sırasında gerçekleşti.

Muhafazakar görüşlü bir fenomen ve siyasetçi olan Kirk sahnedeyken, üniversite kampüsündeki Losee Center’ın çatı katından tek bir kurşunla boynundan vuruldu.

Saldırı yaklaşık üç bin kişinin önünde meydana geldi. Acil müdahalenin ardından Kirk hastaneye kaldırıldı ancak öğleden sonra yaşamını yitirdi.

Soruşturma kısa süre içinde hızlandı. FBI, silah olarak bir kurmalı bir tüfek tespit etti ve şüpheliye ait görüntüler yayımladı.

Olaydan birkaç saat sonra iki kişi gözaltına alındı fakat her ikisi de zanlıyla bağlantılı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.